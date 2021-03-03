Студия звукозаписи, коворкинг и кинозал: стали известны подробности реконструкции «Октября» в Пскове

16:42, 02 марта 2021, ПАИ

В псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошло совещание сотрудников Централизованной библиотечной системы Пскова с историками, краеведами, строителями и дизайнерами по проблемам планировки, зонирования и оформления интерьеров бывшего кинотеатра на площади Ленина в процессе реконструкции его под современную городскую библиотеку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Поскольку в бывший кинотеатр «Октябрь» переедет именно Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва, участники совещания сошлись на том, что его входная зона, а также фойе на первом и втором этаже должны быть отданы под постоянные и временные экспозиции, посвящённые истории Пскова.

В частности, решено было как можно полнее отразить в этих выставочных пространствах историю площади Ленина, где когда-то стоял княжий двор, шумел торг и была возведена часовня в память о жертвах восстания 1650 года. При этом будет задействовано современное мультимедийное оборудование, позволяющее создавать 3D-проекции.

Собственно краеведческая библиотека разместится в двух бывших кинозалах, стена между которыми убрана и заменена на колоннаду. Ниши в стенах этих зрительных залов будут переделаны в панорамные окна с витражами.

Поскольку уклон в полу в этом помещении больше не понадобится, оно станет визуально выше, и благодаря этому проектировщики задумали построить в основном помещении антресоли, где разместятся коворкинг, игровая комната, студия звукозаписи, кинозал на 100 мест, места для индивидуальных занятий и прочие сопутствующие библиотечные пространства. При этом пространство под крышей здания станет максимально открытым, чтобы увеличить полезный объём помещения.

За счёт ликвидации уклона в бывших зрительных залах под основным объёмом здания, где разместятся стеллажи с книгами и читальный зал, будет оборудован многофункциональный цокольный этаж с подсобными службами и помещениями для отдыха персонала.

Предполагается также, что на новом месте в Историко-краеведческой библиотеке появятся кафе, магазин сувениров и информационный центр для туристов.

Чтобы все помещения будущей библиотеки были доступны для маломобильных групп населения, авторы проекта намерены привлечь к его разработке соответствующих псковских специалистов.

На сегодня заканчивается проверка и укрепление несущих конструкций здания, а также разработка его инженерных систем.

К работе над дизайном интерьеров библиотеки привлечены лучшие российские специалисты, которые имеют богатый опыт проектирования современных библиотечных пространств.

По плану Историко-краеведческая библиотека в бывшем кинотеатре «Октябрь» должна открыться в начале 2023 года.