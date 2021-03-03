0
00:59
Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
23:06
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
22:42
Как псковичам минимизировать походы в налоговую и на какие налоговые вычеты можно рассчитывать – в интервью с Алексеем Салтыковым
21:47
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
20:17
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
19:22
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
18:33
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
Еще новости
Общество

Мешки для сбора мусора поступили в Куньинский район

Главы районов распределят их между жителями волостей. Фото газеты «Пламя»

Ранее, а именно в конце 2020-го и в феврале 2021 года, администрация района подавала запрос региональному оператору по обращению с ТКО на получение специальных мешков для сбора мусора для обеспечения такой необходимой тарой населения там, где осуществляется именно мешковой (а не контейнерный) сбор ТКО. Об этом пишет газета «Пламя».​

Для Куньинского района запрашивали 7 тысяч 60-литровых и 3700 120-литровых мешков. 2 марта транспортом регоператора в здание администрации района запрашиваемые пакеты были доставлены. Правда, чуть меньше: 3 тысячи 60-литровых (назовём их малыми) и 2 тысячи 120-литровых (назовём их большими) мешков.

В этот же день началось распределение: главы Куньи, Куньинской, Пухновской волостей забрали мешки, которые в дальнейшем будут распределяться между жителями администрациями волостей. В ближайшее время пакеты заберут руководители Жижицкой и Каськовской волостей.

Если быть точными, Кунья получила 1400 малых и 800 больших мешков, Куньинская волость – 600 малых и 400 больших мешков, Жижицкая волость – 400 малых и 400 больших мешков, Пухновская волость – 400 малых и 200 больших мешков, Каськовская волость – 200 малых и 200 больших мешков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
03 марта 2021
Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
02 марта 2021
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
02 марта 2021
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
02 марта 2021
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
02 марта 2021
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
02 марта 2021
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
02 марта 2021
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
Сила есть: пациенты псковской инфекционки портят имущество учреждения
02 марта 2021
Сила есть: пациенты псковской инфекционки портят имущество учреждения

Идет загрузка...