Мешки для сбора мусора поступили в Куньинский район
Ранее, а именно в конце 2020-го и в феврале 2021 года, администрация района подавала запрос региональному оператору по обращению с ТКО на получение специальных мешков для сбора мусора для обеспечения такой необходимой тарой населения там, где осуществляется именно мешковой (а не контейнерный) сбор ТКО. Об этом пишет газета «Пламя».
Для Куньинского района запрашивали 7 тысяч 60-литровых и 3700 120-литровых мешков. 2 марта транспортом регоператора в здание администрации района запрашиваемые пакеты были доставлены. Правда, чуть меньше: 3 тысячи 60-литровых (назовём их малыми) и 2 тысячи 120-литровых (назовём их большими) мешков.
В этот же день началось распределение: главы Куньи, Куньинской, Пухновской волостей забрали мешки, которые в дальнейшем будут распределяться между жителями администрациями волостей. В ближайшее время пакеты заберут руководители Жижицкой и Каськовской волостей.
Если быть точными, Кунья получила 1400 малых и 800 больших мешков, Куньинская волость – 600 малых и 400 больших мешков, Жижицкая волость – 400 малых и 400 больших мешков, Пухновская волость – 400 малых и 200 больших мешков, Каськовская волость – 200 малых и 200 больших мешков.