Мешки для сбора мусора поступили в Куньинский район

00:03, 03 марта 2021, ПАИ

Ранее, а именно в конце 2020-го и в феврале 2021 года, администрация района подавала запрос региональному оператору по обращению с ТКО на получение специальных мешков для сбора мусора для обеспечения такой необходимой тарой населения там, где осуществляется именно мешковой (а не контейнерный) сбор ТКО. Об этом пишет газета «Пламя».​

Для Куньинского района запрашивали 7 тысяч 60-литровых и 3700 120-литровых мешков. 2 марта транспортом регоператора в здание администрации района запрашиваемые пакеты были доставлены. Правда, чуть меньше: 3 тысячи 60-литровых (назовём их малыми) и 2 тысячи 120-литровых (назовём их большими) мешков.

В этот же день началось распределение: главы Куньи, Куньинской, Пухновской волостей забрали мешки, которые в дальнейшем будут распределяться между жителями администрациями волостей. В ближайшее время пакеты заберут руководители Жижицкой и Каськовской волостей.

Если быть точными, Кунья получила 1400 малых и 800 больших мешков, Куньинская волость – 600 малых и 400 больших мешков, Жижицкая волость – 400 малых и 400 больших мешков, Пухновская волость – 400 малых и 200 больших мешков, Каськовская волость – 200 малых и 200 больших мешков.