За применение насилия к полицейскому жителю Стругокрасненского района назначили условный срок

09:04, 03 марта 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Днём 11 мая 2020 года мужчина зашел в магазин «Мираж» в деревне Марьино Стругокрасненского района. Там он в присутствии постороннего лица дважды скинул головной убор с головы сотрудника полиции, а также неоднократно высказывал в адрес сотрудника полиции оскорбительные слова и выражения в неприличной форме. После этого злоумышленник замахнулся ногой в сторону полицейского и не менее двух раз ударил его по голове.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор суда не вступил в законную силу.