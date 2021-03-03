Праздничные мероприятия к тысячелетию Усвят пройдут летом
К тысячелетию Усвят летом 2021 года пройдут праздничные мероприятия. Об этом рассказала генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.
31 июля и 1 августа 2021 года пройдёт празднование, будет много творческих проектов.
«Это 13-й город в России, который перешагнул рубеж в 1000 лет, – отметила Ольга Тимофеева. – На территории района происходили интересные исторические события».
В ближайшее время будет утвержден и представлен план мероприятий. На территории Усвятского района пройдёт фестиваль реконструкции.
Традиционный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой будет поднят на другой уровень, отметила гостья эфира.
«Весь вектор праздника будет переплетен с известной фольклористкой. Будет построен детский городок с планетарием, театром кукол», – добавила Ольга Тимофеева.
Кроме того, запланирована большая концертная площадка, гала-концерт «Псковская волна», где хедлайнером будет федеральная звезда.