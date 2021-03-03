Ректор ПсковГУ Наталья Ильина прокомментировала ЧП в вузе

15:04, 03 марта 2021, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина прокомментировала корреспонденту Псковского агентства информации ЧП в вузе. В среду, 3 марта, в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ во время занятий по учебному плану подготовки учителей биологии и химии проходил урок по неорганической химии, на котором разбилась колба.

«Во время урока отрабатывалась тема по производству хлора. Урок проходил в специализированной аудитории, его темой было производство хлора. Эксперимент по производству хлора, с соблюдением всех методических рекомендаций, проводил сам педагог. Во время эксперимента произошло ЧП, разбилась колба. Пострадали три студентки. Их состояние удовлетворительное, у двух из них, по предварительным данным, ожог конъюнктивы и роговицы глаз. Руководство вуза сообщило о ЧП в администрацию Псковской области и в Министерство науки и высшего образования РФ», - сообщила Наталья Ильина.