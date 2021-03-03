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«Ушедшие в историю»: сюжет о псковском трамвае вышел на YouTube-канале Travel Together
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«Ушедшие в историю»: сюжет о псковском трамвае вышел на YouTube-канале Travel Together

Выпуск «Ушедшие в историю». Псковский трамвай. 1912-1941» вышел на YouTube-канале Travel Together.

В ролике говорится о том, что в 1906 году были проложены трамвайные рельсы по Кохановскому бульвару (ныне Октябрьский проспект), но тогда еще не хватало электрической мощности. Первый псковский трамвай пустили по инициативе депутата городской Думы инженера Константина Репина только 9 января 1912 года. Линия начиналась на вокзале, рельсы продлили через Троицкий мост на Запсковье до соляных амбаров на Нарвской улице (ныне улица Леона Поземского). К 1914 году проложили еще одну трамвайную линию – от вокзала по улице Великолукской (ныне Советская). «Во время немецкой оккупации и Гражданской войны трамваями, судя по всему, пользовались, но чем дальше, тем реже. После окончания войны трамвайный парк пришлось заново возрождать», - отмечается в выпуске. В середине 1930-х годов трамвайные пути проложили на Завеличье, к кожевенному заводу «Пролетарий» (позднее там создали радиозавод) и к областной больнице.

Также авторы видео рассказали о необычных побочных эффектах, к которым приводило наличие рельсов в самом центре города, стоимости проезда на трамвае. Трамвай оставался основным общественным транспортом в Пскове до Великой Отечественной войны. В будущем планировалась соединить все районы города четырьмя трамвайными кольцами. Но очередная немецкая оккупация нарушила планы: большую часть рельсов искорёжили, а часть трамваев вывезли в Варшаву. «Оставшиеся рельсы и проложенные немцами заново использовались для перевозки грузов. После войны перевозка пассажиров на трамваях в Пскове так и не восстановилась. И псковский трамвай навсегда ушел в историю», - рассказали авторы ролика.

Проект Travel Together - канал об истории и развитии городского транспорта, железных дорог, как действующих, так и навсегда ушедших в историю.

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