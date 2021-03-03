Лучшего брайлиста определят в Пскове

16:05, 03 марта 2021, ПАИ

5 марта в 12:00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (Набат, 5) пройдет конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля 2020 года «Мы постигаем мир прикосновеньем». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Конкурс является ежегодным, его участники – инвалиды по зрению Псковской области – соревнуются в трех номинациях: «Дети» (5 – 16 лет), «Молодёжь» (17 – 35 лет) и «Старшее поколение» (от 36 лет).

Конкурс проводят с целью популяризации уникальной системы письма и чтения, разработанной в 1824 году французом Луи Брайлем. «Брайль» — универсальная, самая простая, самая удобная и потому до сих пор непревзойденная рельефно-точечная система письма для слепых. Это книги, ноты, математические или иные обозначения, предоставляющие незрячим возможность овладевать всеми ценностями духовной культуры человечества, отметили в библиотеке.

Каждый участник конкурса должен за три минуты прочитать как можно больше слов. При оценке результатов учитывается скорость, правильность, выразительность устной речи и количество прочитанных слов. В конкурсе примут участие ученики 2-11-х классов специальной (коррекционной) школы №7, изучающие систему Брайля на уроках, а также читатели старшего поколения.