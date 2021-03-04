Перспективы развития инфраструктуры связи обсудил Михаил Ведерников с Александром Логиновым

09:48, 04 марта 2021, ПАИ

Михаил Ведерников и Александр Логинов обсудили перспективы развития инфраструктуры связи и реализацию цифровых проектов в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

3 марта состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вице-президента — директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александра Логинова, на которой были рассмотрены уже реализованные проекты, а также намечены перспективы дальнейшего сотрудничества. В обсуждении приняли участие руководство ряда профильных комитетов и управлений региона, филиала компании в Новгородской и Псковской областях.

Стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах цифрового развития, здравоохранения, модернизации системы коммунальной и транспортной инфраструктуры. Один из наиболее значимых реализуется по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которого в регионе к сетям телекоммуникаций по волоконно-оптическим линиям связи идет подключение более 600 социально значимых объектов. В этом году на эти цели планируется направить 175 млн рублей.

Кроме того, компания участвует в создании и поддержании электронного межведомственного взаимодействия, инфраструктуры электронного правительства. Благодаря этой комплексной платформе появилась возможность предоставлять ряд государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Особое внимание на совещании было уделено работе по созданию единого цифрового контура в здравоохранении области. Это позволило на основе единой информационной системы создавать и хранить электронные медицинские документы, вести расписание приема врачей, внедрить централизованную систему «Лабораторные исследования», создать Центральный архив медицинских изображений и подключить к нему государственные и муниципальные медицинские организации.

Стороны проанализировали и работу по выполнению энергосервисных контрактов. Ранее компания реализовала проект по повышению энергоэффективности уличного освещения Пскова, где были заменены свыше 10,5 тыс. светильников, создана автоматизированная система мониторинга и управления. За 2020 год экономия в денежном выражении составила более 70 млн рублей. Работа по установке современных светильников проведена и в Острове, где смонтировано около 1,4 тыс. светильников.

Александр Логинов обратил внимание на желание компании продолжать модернизацию системы уличного освещения районных центров. Анализ по семи муниципальным образованиям уже проведен.

Глава региона отметил, что региональные власти готовы рассмотреть возможность формирования трехлетнего плана развития системы уличного освещения в Псковской области, если компания продемонстрирует взвешенный и ответственный подход к реализации проектов.

«Совместными усилиями с руководством региона мы будем повышать процент проникновения оптических сетей в домохозяйства Псковской области. Реализация намеченных проектов и внедрение новейших технологических решений повысят качество жизни в регионе, упростят ведение бизнеса и поднимут на новый уровень взаимодействие общества и государства. Сегодня компания развивает умные сервисы, позволяющие экономить ресурсы и обеспечивать безопасность в сфере городского хозяйства и ЖКХ. В дальнейшем мы хотим продолжить работу по цифровизации и других отраслей», — заметил Александр Логинов.

Участники встречи рассмотрели и перспективы дальнейшего сотрудничества. Были обсуждены возможности внедрения на территории региона системы весогабаритного контроля, системы «Чистое небо», а также установки объектов «Умная остановка». Особый интерес вызвал проект по автоматизированной системе управления дорожным движением. Это направление, по поручению губернатора, будет детально проработано профильными специалистами.

По итогам совещания стороны договорились о продолжении конструктивного взаимодействия, совместной работе по целому ряду направлений. «С вашей компанией мы интенсивно работаем, реализуем многие проекты, улучшающие качество жизни наших граждан. Мы открыты к сотрудничеству. Но главное, чтобы оно было взаимоуважительным», — заключил глава региона.