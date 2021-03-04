Двойной диплом – ПАИ-live c проректором Высшей школы экономики Сергеем Рощиным

11:00, 04 марта 2021, ПАИ

Псковский государственный университет и Высшая школа экономики совместно разработали новую образовательную программу по подготовке нового типа педагогов. Программа выиграла конкурс Министерства науки и высшего образования России и с этого года будет запускаться в стенах ПсковГУ.

В чём суть совместной разработки, какими компетенциями должны будут обладать выпускники программы, смогут ли они получить диплом Высшей школы экономики, как складывается образ современного учителя – об этом в эфире ПАИ-live 4 марта, в четверг, рассказал проректор ВШЭ Сергей Рощин.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.