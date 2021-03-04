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Общество

Реализация совместной программы ПсковГУ и ВШЭ начнётся уже в 2021 году

В 2021 году начнётся реализация совместной программы ПсковГУ и ВШЭ. Об этом рассказал проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» ведёт очень много различных партнёрских проектов с коллегами, партнёрами, институтами, университетами в различных городах России», – отметил Сергей Рощин.

Спикер заметил, что ПсковГУ, который взял курс на серьёзную модернизацию в образовании, – достойный партнёр для того, чтобы приехать в Псков.

В 2019 году состоялся конкурс, который проводило Министерство науки и высшего образования, о разработке инновационных образовательных программ российскими университетами в содружестве с ведущими российскими университетами, которые входят в основные рейтинги по тем или иным образовательным направлениям.

«И Псковский университет в сотрудничестве с Высшей школой экономики пошёл в этот конкурс, стал его победителем, и мы действительно вместе с коллегами в рамках этого конкурса разрабатывали дизайн и контуры такой программы – программы магистерской и сориентированной на педагогическое образование», – добавил проректор, отметив, что совместная образовательная программа вузов готова, и она стартует в 2021 году.

Сейчас на программу объявляется набор, и с сентября она начнёт работать полностью.

В составе ВШЭ есть институт образования, который активно развивает вопросы, связанные с различными технологиями в области управления образования, образовательной политики, и в том числе педагогического образования на уровне магистерского образования.

«Именно это наше подразделение – партнёр для создания и разработки той совместной образовательной программы с Псковским университетом, о которой мы говорим. С этой точки зрения то, что мы делаем сейчас в партнерстве, опирается на некоторый опыт деятельности нашего института образования в реализации части таких магистерских программ», – подчеркнул Сергей Рощин.

Накануне первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу с руководством Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Псковского государственного университета, где стороны договорились о совместных образовательных программах.

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