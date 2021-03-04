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Общество

Сергей Рощин: В вузах России достаточно преподавателей, владеющих современными технологиями

«У нас есть в достаточно многих российских университетах те преподаватели, которые вполне владеют современными цифровыми технологиями, современными цифровыми компетенциями, и с этой точки зрения нельзя сказать, что они отстают от того, кто был вчерашним школьником и пришел сейчас в университет», - заявил проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4 февраля.

По его словам, это не единичные университеты. Он подчеркнул, что в сотне вузов страны, безусловно, есть преподаватели, владеющие информационными технологиями.

«Опять же не могу сказать, что везде, все сто процентов коллег, но тем не менее это так. Это первое. Второе: надо сказать, что ситуация 2020 года в ряде случаев довольно существенно подвинула формирование компетенций, цифровых компетенций многих преподавателей в университетах, и коллеги это, безусловно, делали и продолжают делать», - заключил Рощин.

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