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Общество

Псковичу дали семь лет за экстремизм

Пскович получил 7 лет лишения свободы за экстремизм. Фото sudrf.ru

Собранные Следственным комитетом Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего безработного жителя г.Пскова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч.2 ст.205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет») и ч.2 ст.110.2 УК РФ (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, путем распространения информации о способах совершения самоубийства и призывов к совершению самоубийства, совершенные с использованием сети «Интернет»). Об этом сообщили в Следственном Управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

В мае 2018 года злоумышленник, находясь по месту жительства, используя планшетный компьютер разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей две публикации на религиозную тематику, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

С мая 2018 года по апрель 2019 года, находясь по месту жительства, он разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей ряд публикаций в поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность которой запрещена в России), содержащих оправдание и пропаганду терроризма.

С октября 2018 года по май 2019 года, находясь по месту жительства, он разместил в открытом доступе на странице администрируемого им интернет-сообщества в одной из социальных сетей ряд публикаций, направленных на побуждение к совершению самоубийства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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