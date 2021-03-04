В Псковской области внедряется вакцинация от папиллома-вируса

21:24, 04 марта 2021, ПАИ

Папилломоа-вирус человека родом из 80-х годов. То есть это достаточно современный вирус, который обнаружили при случайных обследованиях, рассказал в эфире ПАИ-Live главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

«Основные факторы, которые могут привести к онкологии, – это 16-й и 18-й виды папилломовируса человека. На сегодняшний момент их очень большое количество – порядка 170 штаммов, которые до конца ещё не изучены. Но, как показала практика, есть два основных вида папиллома-вируса, которые могут вызывать рак шейки матки, рак анального кольца (колоректальный рак), наиболее распространённый рак ротоглотки и рак мужских половых органов. Онкогенные 16-й и 18-й штаммы выявляются скрининговыми программами», – сказал врач.

На сегодняшний день порядка 12 % населения земного шара заражены различными штаммами папиллома-вируса, а это более 600 млн человек. Вирус может быть в состоянии индолентности, то есть никак себя не проявлять. Необходимо насторожиться, когда есть разрастания на коже, остроконечные кондиломы, папилломы, если есть онкологические заболевания у родственников: рак шейки матки, рак ротоглотки и т. д. На это надо обратить особое внимание и не пренебрегать диспансеризацией. В Псковской области существуют скрининговые программы. Они направлены в основном на раннее выявление рака шейки матки, поскольку на сегодняшний момент это заболевание лидируют по смертности от злокачественных новообразований. Если мы говорим о возрастной группе от 39 до 49 лет, то это первое место в мире по смертности от рака шейки матки.

Он легко выявляется. Гинекологический осмотр должен быть как само собой разумеющееся обследование. Каждый год женщина должна проходить врача-гинеколога с последующим обследованием.

«В Российской Федерации начала внедряться программа вакцинации от ВПЧ. Она активно распространена в Московской области и Москве. Она работает примерно с 2017 года. Вакцинируются девочки 12-13 лет: две вакцины с интервалом в полгода. Вакцинация проходит в школе. Мы сейчас прорабатываем такую программу с администрацией Псковской области для возможного запуска на территории нашего субъекта», – заявил специалист.