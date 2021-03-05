Третий выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 18:30

18:13, 05 марта 2021, ПАИ

В пятницу, 5 марта в 18:30 выйдет третий выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» – о самом интересном в псковских Telegram-каналах.

В новом выпуске соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят, стали ли лучше убираться дороги в Пскове, кто похайпил на лопнувшей в лаборатории ПсковГУ колбе, что происходит в региональном партийном пространстве и лидер какой партии собирается в Псков, но его соратники не сильно его ждут.

Каждая программа состоит из трёх рубрик: События недели, Вам Telegram и Розовая таблетка – в последней рубрике будут обсуждать самые нелепые посты и откровенные фейки в региональных ТГ-каналах.

Первый выпуск программы вышел в эфир 20 февраля.