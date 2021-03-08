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Общество

Международный женский день отмечается сегодня

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Как сообщает calend.ru, идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин, в ходе которой лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права. Хотя существует мнение, что одной из предпосылок появления праздника стал первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года.

Официальный статус праздник приобрёл в 1975 году по решению ООН.

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине вне зависимости от её статуса и возраста.

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