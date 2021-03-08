0
11:20
Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
11:15
Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
10:25
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
09:54
Масленичная неделя началась в России
09:33
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
08:46
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше
08:08
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта
Еще новости
Общество

Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил женщин региона с праздником 8 Марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что жизнь каждого человека наполнена разным содержанием, но глобальные и самые важные смыслы существования связаны именно с женщиной: появление на свет, семья, любовь, добро, мир. «Международный женский день – это повод высказать вам своё уважение и восхищение», – заметил он.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что женщины прекрасны и в праздники, и в будни. «Вы обладаете множеством уникальных качеств, которые нам, мужчинам, порой кажутся сродни волшебству. Вы умеете одним своим присутствием создать радушную атмосферу, за считаные минуты превратить обыденность в праздник, справиться с тысячей дел, оставаясь лёгкими и красивыми, найти самые нужные и точные слова, чтобы поддержать в трудную минуту. Спасибо вам, что делаете мир лучше», – отметил Александр Котов.

«От всего сердца желаю вам, дорогие женщины, счастья и здоровья! Пусть у вас не будет причин для грусти, а сердце всегда будет наполнено радостью и любовью!» – пожелал спикер областного Собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
08 марта 2021
Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
08 марта 2021
Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
08 марта 2021
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
Масленичная неделя началась в России
08 марта 2021
Масленичная неделя началась в России
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
08 марта 2021
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше
08 марта 2021
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта
08 марта 2021
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта
Международный женский день отмечается сегодня
08 марта 2021
Международный женский день отмечается сегодня

Идет загрузка...