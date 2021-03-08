Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше

08:46, 08 марта 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил женщин региона с праздником 8 Марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что жизнь каждого человека наполнена разным содержанием, но глобальные и самые важные смыслы существования связаны именно с женщиной: появление на свет, семья, любовь, добро, мир. «Международный женский день – это повод высказать вам своё уважение и восхищение», – заметил он.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что женщины прекрасны и в праздники, и в будни. «Вы обладаете множеством уникальных качеств, которые нам, мужчинам, порой кажутся сродни волшебству. Вы умеете одним своим присутствием создать радушную атмосферу, за считаные минуты превратить обыденность в праздник, справиться с тысячей дел, оставаясь лёгкими и красивыми, найти самые нужные и точные слова, чтобы поддержать в трудную минуту. Спасибо вам, что делаете мир лучше», – отметил Александр Котов.

«От всего сердца желаю вам, дорогие женщины, счастья и здоровья! Пусть у вас не будет причин для грусти, а сердце всегда будет наполнено радостью и любовью!» – пожелал спикер областного Собрания.