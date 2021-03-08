День обретения мощей Матроны Московской отмечают православные 8 марта

09:15, 08 марта 2021, ПАИ

8 марта Русская православная церковь отмечает день обретение мощей святой блаженной старицы Матроны Московской. Как сообщает портал calend.ru, в этот день в 1998 году были обретены честные мощи святой.

Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии, в бедной многодетной семье. Поэтому ещё до рождения ребёнка родители решили отдать его в приют, боясь, что не смогут прокормить. Но мать как-то увидела странный сон о белой птице необычайной красоты, но слепой. Посчитав его вещим, женщина оставила мысль о приюте. Девочка родилась слепой: у неё совсем не было глаз, а глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками. Мать любила своё дитя, а Господь дал ей духовное зрение, избрав её для особого служения.

Уже с самого раннего детства своими поступками и словами Матрона показывала свою избранность – с восьмилетнего возраста лечила больных и предсказывала будущее людям. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По её молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. Узнав об этом даре, к ней потянулись посетители из окрестных сёл и деревень, из других уездов и даже губерний. И всем она помогала, а желая отблагодарить Матрону, люди оставляли её родителям продукты и подарки.

В 17 лет у Матроны отнялись ноги, и до конца дней своих она была «сидячей».

Люди тысячами продолжали приходить к ней за помощью, что в конце концов не могло не привлечь в то время внимание властей. Поэтому, чтобы не подвергать своих родителей опасности, Матрона перебралась в Москву, где проще было скрыться и где она прожила до конца жизни.

В годы Великой Отечественной войны Матрона принимала до сорока человек в день. Люди приходили к ней со своими бедами, душевной и телесной болью, с вопросами о своих близких. Она никому не отказывала в помощи, отвечала на вопрос, кто жив, а кого уже нет. И ни с кого ничего не брала, но, исцеляя больных, требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни.

Блаженная предсказала свою смерть за три дня и скончалась 2 мая 1952 года в Москве. По её желанию она была погребена на Даниловском кладбище столицы. Более чем через тридцать лет после кончины Матроны её могила стала одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России со своими бедами и просьбами. А в марте 1998 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны. И после окончания работы комиссии по вскрытию захоронения мощи Матроны 1 мая были перенесены в московский Покровский монастырь, куда и началось массовое паломничество к святой.

В 1999 году блаженная старица Матрона была канонизирована Русской православной церковью в лике местночтимых святых Московской епархии, а в октябре того же года состоялась её общецерковная канонизация.