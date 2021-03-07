Спиртное украл пскович из магазина на улице Коммунальной
В Пскове местный житель похитил спиртное из магазина на улице Коммунальной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Кража произошла 7 марта около 12:00. Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» прибыл на место происшествия и задержал 30-летнего мужчину, который пронёс через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.