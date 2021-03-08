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Пешехода сбили ночью в деревне Борки Великолукского района

Пешехода сбили в ночь на 8 марта в деревне Борки Великолукского района, сообщает районная газета «Наш путь».

ДТП произошло около 1:10 рядом с домом № 5 на улице Центральной. Местный житель ехал за рулём автомобиля Audi 100. Он не учёл погодные условия и совершил наезд на женщину, которая шла по проезжей части.

В результате ДТП жительница деревни Борки получила перелом голени в двух местах. Пострадавшую госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Причины и обстоятельства дорожной аварии выясняются.

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