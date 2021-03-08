Группа Little Big отказалась от «Евровидения»

20:36, 08 марта 2021, ПАИ

Группа Little Big отказалась от участия в национальном отборе на «Евровидение-2021». Об этом в эфире Первого канала заявил лидер группы Илья Прусикин, сообщает «Росбалт».

«Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года», — сказал он, отметив, что решение принято совместно с Первым каналом.

В 2020 году Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в YouTube за всю историю. Однако конкурс так и не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее группа выпустила новый клип. Видео снято на песню Sex Machine.

Сегодня вечером проходит отбор на «Евровидение». За право представлять Россию на песенном конкурсе спорят Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев и дуэт #2Маши.