На управляющую компанию в Пскове составили протокол из-за отсутствия горячей воды в доме на улице Поземского

10:24, 09 марта 2021, ПАИ

Обстоятельства, на основании которых в Пскове был составлен первый административный протокол на руководителя управляющей компании за несоответствие температурного режима горячей воды, обсудили участники рабочего совещания с руководителями управляющих организаций, которое состоялось в управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса. В совещании также приняли участие депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев и представители ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщил руководитель МБУ «Жилище» Виктор Лукин, в доме №126 на улице Поземского серьезные проблемы с подачей в квартиры горячей воды появились несколько лет назад, за последние пять лет там поочередно вышли из строя четыре водоподогревателя, стали забиваться известковыми отложениями трубы.

Летом прошлого года жильцы пожаловались на длительное отсутствие горячей воды в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, сотрудники которого выдали руководителю управляющей компании предписание устранить несоответствие температурного режима горячей воды. По словам Виктора Лукина, предписание было исполнено в срок.

Участвовавшая в рабочем совещании представитель областного комитета по региональному контролю и надзору пояснила, что в связи с пандемией короновируса ее коллеги могли провести выездную проверку исполнения предписания лишь после соответствующего ходатайства управляющей компании, чего не было сделано. Они смогли выехать на место только в феврале после смягчения ограничительных мер и выяснили, что на момент проверки в половине жилых помещений дома отсутствовала горячая вода. Поэтому был составлен и направлен на рассмотрение суда административный протокол.

В ходе обсуждения Виктор Лукин также сообщил, что в конце прошлого года по просьбам городских властей региональный фонд капитального ремонта принял решение перенести сроки капремонта в доме на улице Леона Поземского, 126 на более ранние и включить в перечень работ не только ремонт кровли, но и системы горячего водоснабжения. Работы проведут в 2021 году.