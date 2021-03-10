О технологии сублимационной сушки фруктов рассказал Дмитрий Ходас

11:40, 10 марта 2021, ПАИ

Генеральный директор предприятия ПАО «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас в эфире проекта ПАИ-live рассказал о технологии сублимационной сушки фруктов. Три такие установки сейчас монтируют в особой экономической зоне «Моглино», где размещается предприятие.

По словам Дмитрия Ходаса, технология существует уже 100 лет, её придумали соотечественники. Принцип заключается в щадящем нагреве продукта в вакуумной среде, которая позволяет перевести воду из жидкого состояния в твёрдое в виде льда, а потом вновь в пар и снова осадить её на сублиматорах в виде льда.

«Это щадящий метод обезвоживания, он широко применяется во всем мире. На самом деле большинство наших сограждан утром на завтрак в каши добавляют маленькие… Знаете, как у меня спрашивают: «Чем ты занимаешься? Ну, слушай, ягоды для каши… А, ну понятно», – сказал гендиректор.