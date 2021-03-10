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Общество

Гендиректор «Сибирского гостинца»: Работа с установками сублимационной сушки – серьёзный инжиниринг

«Любая работа с такого рода оборудованием [установки сублимационной сушки. – ПАИ] – это серьезный инжиниринг. Наша компания одновременно является и производителем, и экологичной компанией», – сказал генеральный директор предприятия ПАО «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас в эфире ПАИ-live 10 марта.

«В последнее время мы ощущаем себя полноценной технологической компанией, потому что фактически сейчас мы реализуем второе поколение установок уже наших, учитывая, что те методы и те практики, которые мы собирали на протяжении последних четырех лет, механизмы, которые эксплуатировали, мы всецело вложили в обновление, в новую установку», – сказал Дмитрий Ходас.

Кроме того, сравнивая установленное японскими специалистами оборудование сублимационной сушки фруктов и ягод с альтернативными, Дмитрий Ходас отметил, что на такие объёмы производства, как в «Сибирском гостинце», ценник на одну установку начинается от 1 млн 300 тысяч долларов и выше, европейские компании продадут установку больше чем за 2 млн долларов.

«Безусловно, это позволяет удешевить процесс разработки оборудования – это наша сильная сторона, но и позволяет остаться на рынке. Несмотря на то что мы сталкиваемся очень часто с нелучшей покупательской способностью, продукты начинают выводить, искать аналоги, заменять – это позволяет нивелировать», – сказал Дмитрий Ходас.

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