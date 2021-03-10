О сублимационной сушке и псковских яблоках в детском питании – в интервью с гендиректором «Сибирского гостинца» Дмитрием Ходасом

17:56, 10 марта 2021, ПАИ

На производстве предприятия «Сибирский гостинец» в экономической зоне «Моглино» завершается монтаж трёх новых установок сублимационной сушки. Такое событие позволит выйти в ряды крупнейших поставщиков продуктов здорового питания не только в России, но и в Западной Европе. Генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас в эфире ПАИ-live рассказал о методе сублимационной сушки, о возможном производстве детского питания из псковских яблок и о главных принципах компании.

Только здоровая и полезная пища

– Вы в «Моглино» монтируете три установки сублимационной сушки, расскажите подробнее, какие возможности дадут эти установки? И что это за технология?

– Если говорить о технологии в целом, то технология уже лет 100 назад придумана нашими соотечественниками – это щадящий нагрев продукта в вакуумной среде, который позволяет перевести воду из жидкого состояния и из твёрдого в виде льда вновь в пар и снова осадить её на сублиматорах в виде льда. Этот щадящий метод обезвоживания широко применяется во всём мире. На самом деле большинству наших сограждан утром на завтрак в каши попадают маленькие ягоды… Знаете, как у меня спрашивают: «Чем ты занимаешься?» Ну, слушай, делаю ягоды для каши…. «А, ну понятно».

Дело принципа

– У вас принципиальный подход, вы нездоровой пищей не занимаетесь?

– Фактически нет, даже запуская линейку киселя на основе продуктов сублимации, мы исходили строго из советских ГОСТов, поэтому мы стараемся сделать максимально полезно для конечного потребителя.

– Эти установки, насколько я знаю, непростые – не готовая технология, которую вы закупили целиком, к вам приехали японцы, условно говоря, и установили. Вам пришлось работать фактически в качестве инженера.

– Любая работа с такого рода оборудованием – это серьезный инжиниринг, дело в том, что подход нашей компании в том, что мы одновременно являемся и производителем, и экологичной компанией. В последнее время мы ощущаем себя полноценной технологической компанией, потому что фактически сейчас мы реализуем второе поколение установок, уже наших. Учитывая, что те методы и те практики, которые мы собирали на протяжении последних четырёх лет, механизмы, которые мы эксплуатировали, мы всецело вложили в обновление, в новую установку.

– Это, наверное, должно удешевлять процесс для конечного пользователя, это выгоднее для покупателя чем если бы вы воспользовались чьей-то готовой установкой?

– Приведу для сравнения, что даже что-то вроде конкурентного производства на такие объёмы, как у нас, ценник на одну установку начинается от 1 млн 300 тысяч долларов и выше. Европейцы продадут установку больше чем за 2 миллиона долларов. Безусловно, это позволяет удешевить процесс разработки оборудования – это наша сильная сторона и позволяет остаться на рынке. Несмотря на то что мы очень часто сталкиваемся с не лучшей покупательной способностью, продукты начинают выводить, искать аналоги, заменять – это позволяет нивелировать.

Главный слоган – польза для человека

– На сайте у вас что-то вроде слогана такого, что вы никогда не будете заниматься вредным производством, вредной пищей даже в ущерб себе. Но на фоне конкурентов нет соблазна воспользоваться добавками, консервантами? Покупательная способность не самая высокая, у людей же есть соблазн найти, где подешевле. Как удается сохранить приверженность вашей стратегии, которой уже пять лет, не менять своих тезисов, что это должно быть здоровое производство и приносящее пользу питание?

– Сама технология априори нацелена на то, чтобы быть приносящей людям пользу. Продукт сублимационной сушки сохраняет до 85 % аминокислот, витаминов. Мы не нагреваем продукты выше 35-40 градусов, поливитамины разрушаются при 60 градусов и выше. В принципе любая сушка - это 120 градусов, и здравствуй, жмых. Фактически человек, который употребляет, он чётко знает, что это такое. Безусловно, периодически возникают проблемы с сырьём, с качеством сырья, но это вопрос отработки той или иной технологии, вопрос выбора тех или иных поставщиков. И, в принципе, мы стараемся. Если приводить пример, мы в этом году работаем на маркетплейсах OZON и Wildberries. У нас сотни, тысячи положительных отзывов – это те покупатели, конечные потребители, которые прямо работают с этим продуктом, употребляют его, знают, что с ним делать. Это и приятно, и ответственно.

– Вы не собираетесь менять свою стратегию несмотря ни на что? Будете продолжать это?

– Можно сказать, что, безусловно, мы компания-акционер, мы ищем вопросы в оптимизации, экономии энергоресурсов, оборудование, которое будет менее энергозависимым, ищем возможности для выхода большего количества продукции. Сейчас даже лежит проект, мы его согласовываем – ту воду, которую мы выгоняем из продуктов, это фактически дистиллят. Мы компенсируем рост стоимости сырья дистиллированной водой. Плюс мы стараемся работать, у нас больше двух лет программе – работаем с местными заготовителями.

Сотрудничество с местными хозяйствами

– Получается, что, открыв производство в «Моглино», вы не только даете рабочие места, но и есть ещё один способ сотрудничества – привозить вам продукцию. Какие у вас существуют критерии, удается ли вам с местными хозяйствами сотрудничать? Как действовать классному хозяйству, у которого есть ягоды, но оно еще не знает, что с ними делать?

– Я думаю, если у него есть классные ягоды, он точно знает, что с ними делать. Мы на протяжении двух лет работаем, в этом году нам оказал поддержку областной комитет по экономическому развитию через инструменты поддержки бизнеса. Мы субсидировали, получили достаточно «дешевые деньги», говоря языком бизнеса, для того чтобы работать с местным населением. По большому счёту, в этом году это были яблоки, ягода, черника. Конечно, нам хотелось бы наращивать объём, и есть положительный опыт. Есть те, с кем мы работаем из года в год. Я надеюсь, что в мае будем встречаться и обсуждать следующую заготовительную кампанию. Есть неудачный опыт а-ля «мы сейчас всё привезем», а по факту даже ведра не набралось. Есть прецеденты, когда машинами прям яблоки привозили. Остатки яблок, несмотря на то, что они лежат навалом, идут на порошок, на пересев.

Детское питание из псковских яблок и планы на глобальный рынок

– Люди это выращивают или можно собирать дикую ягоду?

– Конечно, люди привозят всё, и дикую ягоду, и яблоки привозят. Совместно с НИИ Детского питания мы прорабатываем проект создания на базе яблочного пюре, которое мы делаем, детского питания. Большая работа ни на один месяц, в рамках года. Возможно, при определенном стечении обстоятельств, псковские яблоки станут основой рациона питания первичного прикорма.

– Пробовать можно, вариант сотрудничества есть. Все вышесказанное, особенное открытие трёх установок, выводит вас в лидеры производства не только по России, но и по Западной Европе. У вас какая амбиция на этот счет? В перспективе вы на какие цели замахиваетесь?

– Могу приоткрыть небольшой секрет, помимо того, что в этом году мы планируем ввести три новые установки – три в монтаже, есть ещё четвертая в процессе подготовки. Если говорить честно, то амбиции – международные, глобальные рынки, но, прежде всего, мы скорее всего в ближайшей перспективе станем частью международной компании, созданной консорциумом инвесторов, которые планируют развивать это направление. Мы ведём переговоры в финальной стадии и, если повезёт, станем частью международного холдинга и будем дублировать аналогичные производственные комплексы на территории других стран.

– Это повод гордиться, это экологично, вкусно, чисто, а ещё удастся сохранять тот мотив, что наша продукция будет поступать, это будет по-настоящему русский бренд. У вас есть же уникальная продукция, которой даже в Западной Европе нет?

– Если говорить о вкусовых предпочтениях граждан Европы, у нас есть прекрасная практика – тестовые продажи были на eBay, сейчас уже готовимся в составе холдинга работать с Amazon. Жители Евросоюза знают, что такое сублимация, и знают, что такое сибирские ягоды, знают, что такое брусника, черника. Это продукт не новый, но есть конкуренция, поэтому мы можем предложить хорошее качество и сопоставимо хороший ценник.