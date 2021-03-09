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Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
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Общество

Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах

Опубликовано расписание гуляний на Масленицу в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Как сообщается на странице кота митрополита Тихона в Instagram, 13 и 14 марта с 12:00 до 19:00 на территории обители будет работать ярмарка.

Для желающих будет организовано катание на лошадях в санях или карете, на верблюде.

Запланирована фольклорная программа (народное гуляние в русских традициях) и игровая масленичная, которая состоится в оба выходных дня с 11:00 до 14:00.

Кроме того, монастырь подготовил музыкальное оформление, кулинарный мастер-класс в кафе «Несвятые святые». 13-14 марта с 12:00 до 15:00 состоятся выступления вокальных дуэтов.

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