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Общество

День архивов – ПАИ-live с Валерием Кузьминым

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин стал гостем ПАИ-live.

10 марта во всем мире отмечается День архивов. Как на архивное дело повлияло распространение интернета, что чаще всего разыскивают в хранилищах посетители читальных залов, чем могут помочь специалисты при поисках родственников и предков и как архивисты отмечают профессиональный праздник, в эфире ПАИ-live рассказывает Валерий Кузьмин.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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