День архивов – ПАИ-live с Валерием Кузьминым

15:06, 10 марта 2021, ПАИ

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин стал гостем ПАИ-live.

10 марта во всем мире отмечается День архивов. Как на архивное дело повлияло распространение интернета, что чаще всего разыскивают в хранилищах посетители читальных залов, чем могут помочь специалисты при поисках родственников и предков и как архивисты отмечают профессиональный праздник, в эфире ПАИ-live рассказывает Валерий Кузьмин.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.