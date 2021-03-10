Рыбацкие хроники: По следам снежного человека с жареными пельменями. Часть 1

17:39, 10 марта 2021, ПАИ

Февральские рыбалки запомнились крепкими морозами и великолепными уловами. Три дня мы с удовольствием провели с удочками в руках на Чудском озере. И все три раза – в Ветвенике. Подобрали ключики к настоящей чудской плотве и совершенно неожиданно нащупали крупного окуня. Сегодня мой рассказ о дне первом.

Холодно, но ехать надо

Февраль почти с первых своих дней серьёзно завернул с морозами – вторую неделю столбик термометра по ночам ниже двадцати градусов опускается. Впереди, по прогнозам, целая неделя довольно морозная. По такой погоде неожиданно поступило предложение поехать на рыбалку. Я не очень активно откликнулся, и Станислав сказал, что тогда он один поедет. Ну нет, одного тебя не оставлю и, так и быть, тоже поеду. А тут и Дмитрий согласился. С целью определились – плотва в Ветвенике [деревня на восточном берегу Чудского озера. – Прим. авт.].

В Пскове было -18 градусов, приехали в Ветвеник, стало -21. Холодновато, да ещё ветерок обещался. На берегу - редчайшая картина, кроме нас - всего одна машина. В озере - никого, белое безмолвие, до самого эстонского берега глазу не за что было зацепиться.

Старых следов было немного, да и те едва угадывались – позёмкой их ещё ночью замело. Мы выбрали те, которые, по нашему разумению, должны были привести к правильному месту, и двинулись строго на запад. Идти по следам то ли мотособаки, то ли снегохода более-менее нормально, а вот по целине шагать было тяжело. Снега вроде бы и не много, везде чуть выше щиколотки, но он очень плотный, спрессованный ветрами и с образовавшимся настом. Наст не держал, ноги проваливались под каждый шаг и не имели твёрдой опоры в сыпучем снегу. Приходилось на таких участках серьёзно упираться. Шли и оглядывались – нет, ещё рано, надо ещё пройти. И опять оглядывались - нет, рано. А где-то километрах в двух от берега следы, по которым мы шли, сначала стали невнятными, а вскоре и вовсе потерялись. С трудом прошли ещё метров двести.

Тупая забастовка

Забурились. Все, кроме меня. Я с таким трудом просверлил первую лунку, что умаялся не на шутку – бур отказывался нормально работать. Но если первую лунку я еще хоть как-то осилил, то со второй так и не справился – елозил, елозил ножами, как будто кто-то мне их специально затупил да ещё и мылом натёр – ну ни сантиметра не просверлил. В чём дело? Неделю назад на последней рыбалке всё с буром было хорошо. И я даже точить ножи не собирался – резали лёд они безо всяких претензий. А тут… Делать нечего, сдался. Пошёл взять бур у Стаса. Пришёл, рассказал ему свою историю. А он говорит, что и у него еле-еле сверлит, хотя неделю назад, к нашей совместной рыбалке в Путьково, он поставил новые ножи. Да-а. И бур товарища не фонтан. Закормил обе лунки, вернул бур Стасу. За это время у него пара окушков попались и ещё две поклёвки было. Ну, начало положено. Позже мы поняли, в чём причина дружной тупизны наших буров: и я, и Стас вспомнили, что на последней рыбалке на Тёплом озере мы по паре-тройке раз на мелководье упирались нашими бурами в песок. И этого хватило.

Где взять правильную палатку?

Дмитрий сразу раскрыл над собой палатку. Я же предполагал ещё несколько лунок просверлить метрах в ста и, выбрав, где будет клевать лучше, там свою палатку и поставить. Но из-за забастовавшего бура от этой классической схемы пришлось отказаться и удовлетворяться одной парой лунок.

Поначалу вроде бы было и тепло, и без ветра, но через полчаса и я свой шатёр всё же раскинул – и лунки подмерзали, и порывы ветра стали мешать. Палатка у меня простенькая, китайская, не самая удобная, но найти ни в магазинах, ни в интернете такую, что бы была «в душу», что-то никак не получается. И задорого смотрел, и не задорого. Да, современные и модные «кубы» – вещь хорошая, но это если их на «собаке» возить или снегоходе. Уж слишком они тяжёлые и таскать на себе, даже в санках, - не очень приятная получится рыбалка. Так с китайкой и рыбачу уже четвертый год, хотя она и с проблемами. Когда нет ветра, то можно и без палатки, а когда даже небольшой ветерок, то установить её очень непросто. Проблема в парусности. Ее так и норовит утащить или сдвинуть с места установки. Лунки уже просверлены, а ветер сдвигает и сдвигает палатку. Бывало, установишь, закрепишь по всем четырём углам, заползёшь в палатку и… блин! А лунки где -то снаружи оказываются, или по самому краю палатки, или в противоположной части от конструктивных прорезей в полу. И приходится опять переставлять углы. Так и в этот раз получилось, время уходит, давно пора рыбу ловить, а я никак палатку правильно над лунками не установлю. Наконец-то я угнездился и опустил свои удочки – мормышку «серебряный муравей» и донку с червём и опарышем. И почти сразу – поклёвка. На мормышку выудил прекрасную плотвицу под триста граммов весом. Начало обрадовало, но продолжения почему-то не последовало. До обеда клевало очень редко, вяло и только на мормышку – четыре или пять плотвиц выудил да тройку ершей.

На обед – горячее

На обед собрались в палатку к Дмитрию. Она у него и вместительная, и жёсткая, на ветру крепко стоит (такие уже не делают). А главное, сегодня у нас на обед – жареные пельмени. В прошлые морозные годы мы часто себя баловали подобным деликатесом, а в этом – первый раз. На газовой горелке – сковородка и обязательно с крышкой, на сковородке сначала растапливаем сало, а потом туда высыпаем пельмени. Пельмени покупаем самые мелкие и непременно из мяса молодых бычков (пока ещё верим этикеткам). Три-четыре раза перемешиваем, и за 10-15 минут великолепное горячее блюдо готово. Зима! Мороз! И обжигающие пельмени! Когда открываем крышку сковороды, оттуда вырывается пар, шкварчащий звук и обалденный запах. Чтобы хоть раз у нас остался недоеденным хотя бы один пельмень – такого ещё никогда не было. Трапезничали и все в один голос жаловались на плохой клёв – разве это рыбалка, когда у каждого улов по пальцам одной руки можно пересчитать.

Разошлись по своим местам, но так почти ничего и не изменилось. Лишь у Стаса десятка два плотвичек неплохого размера прибавилось, а у нас с Дмитрием – одни слёзы. Стас кормил магазинной прикормкой, а я домашней – пшённой кашей с подсолнечным жмыхом, привезённым с Кубани. Раньше меня моя каша не подводила, а сегодня – нет результата. А Стас ещё и прикормочного мотылька подмешивал, может, это и дало эффект. Да ещё, возможно, правильную игру мормышкой подобрал - говорит, елозил ею по самому дну. Донки в этот день у всех промолчали.



По следам снежного человека

Обратная дорога по снегу далась мне тяжело как никогда. Шёл первым, сначала метров сто по целине, а потом набрёл на вчерашние еле заметные следы. Через полкилометра трудной ходьбы я остановился передохнуть и с надеждой, что меня сейчас подменят. Чёрта с два! Меня ещё и обвинили, что я их не туда повёл, мол, надо было идти по прежним натоптанным следам. А где они, те, натоптанные? Где-то в стороне остались. Но и здесь кто-то вчера туда и обратно прошёл. Да я и сам не ожидал, что будет так серьёзно отличаться та дорожка от этой. В общем, желающих торить путь-дорожку не нашлось, типа ты завёл, ты и дальше упирайся. Ну, ладно, пошёл дальше «лыжню» топтать.

Идти по вчерашним следам было очень тяжело. Когда я попадал след в след, то нога твёрже упиралась и было полегче. Но вчера здесь, наверное, йети прогуливался. И ростом не менее двух метров, потому как шаги его были гораздо шире моих. И я, попав три-четыре раза след в след, дальше сразу же сбивался, растягиваясь чуть ли не в шпагат, но я же не Волочкова. Потом опять пять-шесть шагов мимо следов, по проваливающемуся снегу, и очередная попытка идти в ногу со снежным человеком. В общем, тяжеловато было. А когда метров 500-600 осталось до берега, то вышли на ту самую твёрдую тропу. По ней идти было действительно намного легче. Но где я её там, у лунок мог разглядеть? А если вы, мои дорогие товарищи, видели, то чего не повернули и меня не зазвали? Тут я уже не стал никого ждать и бодрой походкой доскакал до автомобиля. Товарищи приотстали метров на двести. Когда у машины я немного отдышался, то такое удовлетворение получил от аэробной нагрузки, что, пожалуй, и не припомню, когда такое было в последний раз - не менее 20 лет назад.