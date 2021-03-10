Международная площадка ПсковГУ – ПАИ-live с Натальей Ильиной и Тарасом Анталом

16:03, 10 марта 2021, ПАИ

Псковский государственный университет продолжает работу по проведению на своей базе масштабных российских и международных мероприятий. В 2021 году, который объявлен в России Годом науки и технологий, в ПсковГУ проведут сразу несколько знаковых научных форумов.

Об этих планах, о научной кооперации с высшей школой Белоруссии, о работе по созданию диссертационных советов в среду, 10 марта, руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину рассказали ректор ПсковГУ Наталья Ильина и проректор по научной работе университета Тарас Антал.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.