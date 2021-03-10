0
18:19
Об архивном деле и способах изучения истории семьи – в интервью с Валерием Кузьминым
17:56
О сублимационной сушке и псковских яблоках в детском питании – в интервью с гендиректором «Сибирского гостинца» Дмитрием Ходасом
17:39
Рыбацкие хроники: По следам снежного человека с жареными пельменями. Часть 1
17:34
Актуальные вопросы региональной и федеральной повестки обсудили Михаил Ведерников и Елена Бибикова
17:15
В Пскове простились с Валентином Курбатовым
16:03
Международная площадка ПсковГУ – ПАИ-live с Натальей Ильиной и Тарасом Анталом
15:27
Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин
Еще новости
Общество

Международная площадка ПсковГУ – ПАИ-live с Натальей Ильиной и Тарасом Анталом

Псковский государственный университет продолжает работу по проведению на своей базе масштабных российских и международных мероприятий. В 2021 году, который объявлен в России Годом науки и технологий, в ПсковГУ проведут сразу несколько знаковых научных форумов.

Об этих планах, о научной кооперации с высшей школой Белоруссии, о работе по созданию диссертационных советов в среду, 10 марта, руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину рассказали ректор ПсковГУ Наталья Ильина и проректор по научной работе университета Тарас Антал.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Об архивном деле и способах изучения истории семьи – в интервью с Валерием Кузьминым О сублимационной сушке и псковских яблоках в детском питании – в интервью с гендиректором «Сибирского гостинца» Дмитрием Ходасом ПсковГУ получил 8 млн рублей на подготовку образовательной программы для педагогов Как псковичам узнать историю семьи, рассказал Валерий Кузьмин ПсковГУ рассматривается для проведения международных мероприятий Международная площадка ПсковГУ – ПАИ-live с Натальей Ильиной и Тарасом Анталом В читальный зал Госархива Псковской области можно попасть только по записи Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин День архивов – ПАИ-live с Валерием Кузьминым Дмитрий Ходас: Технология производства в «Сибирском гостинце» – на пользу людям
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Актуальные вопросы региональной и федеральной повестки обсудили Михаил Ведерников и Елена Бибикова
10 марта 2021
Актуальные вопросы региональной и федеральной повестки обсудили Михаил Ведерников и Елена Бибикова
В Пскове простились с Валентином Курбатовым
10 марта 2021
В Пскове простились с Валентином Курбатовым
Международная площадка ПсковГУ – ПАИ-live с Натальей Ильиной и Тарасом Анталом
10 марта 2021
Международная площадка ПсковГУ – ПАИ-live с Натальей Ильиной и Тарасом Анталом
Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин
10 марта 2021
Зачем нужен архив, если есть интернет, рассказал Валерий Кузьмин
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
10 марта 2021
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
День архивов – ПАИ-live с Валерием Кузьминым
10 марта 2021
День архивов – ПАИ-live с Валерием Кузьминым
Ремонт шести мостов планируют завершить в Псковской области в 2021 году
10 марта 2021
Ремонт шести мостов планируют завершить в Псковской области в 2021 году
Тонкая настройка: о секретах здорового образа жизни рассказали в пансионате «Кривск»
10 марта 2021
Тонкая настройка: о секретах здорового образа жизни рассказали в пансионате «Кривск»

Идет загрузка...