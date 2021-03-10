ПсковГУ рассматривается для проведения международных мероприятий

16:18, 10 марта 2021, ПАИ

Псковский государственный университет рассматривается в качестве площадки для проведения международных мероприятий. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина в эфире ПАИ-live 10 марта.

По словам Натальи Ильиной, по указу президента РФ Владимира Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В каждом месяце предусмотрены федеральные мероприятия, конференции, связанные с освоением Арктики, в частности, и заканчивая нанотехнологиями. К 2021 году ПсковГУ сформировал собственный календарь мероприятий.

«Нас уже на федеральной повестке знают, нашу площадку уже знают и рассматривают как особую площадку для проведения международных и федеральных мероприятий, и мы ожидаем, что в каждом месяце у нас тоже будет то или иное мероприятие, связанное с Годом науки и технологий», - сказала ректор ПсковГУ.

Кроме того, она рассказала, что, в частности, из больших мероприятий в 2021 году в вузе пройдут «Кикоинские чтения», Всероссийский съезд микробиологов, Форум русистов, Российско-белорусский форум о создании научного консорциума, а также Потсдамская научная школа для молодых ученых.