Как псковичам узнать историю семьи, рассказал Валерий Кузьмин

16:20, 10 марта 2021, ПАИ

О способах изучения истории семьи рассказал руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире ПАИ-live 10 марта.

Он рассказал, что есть огромное количество генеалогических контор, которые помогают тем, кто не может, не хочет или не понимает, как работать в архиве. При этом, по словам специалиста, порой самому интересно заняться поиском предков: «Когда сам листаешь – это ни с чем не сравнимое ощущение».

При этом он подчеркнул, что сначала нужно «потрясти» родственников - не только бабушек и дедушек, но и дядь, тёть, которые могли что-то забрать у старшего поколения, куда-то положить и забыть. Также он посоветовал подписать вместе с родственниками фотографии, чтобы понимать, кто на них запечатлен. «Потому что уйдут из жизни бабушки и прабабушки, и всё – кто эти люди? Эту важную информацию нужно установить», - подчеркнул Валерий Кузьмин.