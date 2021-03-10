Всероссийский съезд микробиологов пройдёт на базе ПсковГУ

17:43, 10 марта 2021, ПАИ

Всероссийский съезд микробиологов пройдёт на базе ПсковГУ в сентябре, сообщил в эфире ПАИ-live проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал.

Планируется, что съезд состоится 19-24 сентября, ожидается более 600 участников со всей России, и 200-300 человек из Белоруссии и Прибалтики смогут принять участие в событии онлайн. «Перед нами стоит задача провести конференцию так, чтобы аудитория могла задавать вопросы спикеру. Спикеров планируем пригласить из приграничных стран, но мы не уверены, что они смогут приехать», - добавил проректор.

По словам ректора Натальи Ильиной, ученые обсудят, что произойдет в микробиологическом сообществе в постковидное время, что будет с людьми, как они будут восстанавливаться, что будет антибиотиковой резистентностью и микрофлорой в процессе лечения.

«Материалы этого съезда обязательно будут переведены и отправлены во все страны», - пообещала Наталья Ильина.