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Общество

Российско-белорусский форум о создании научного консорциума состоится в ПсковГУ

Российско-белорусский форум о создании научного консорциума состоится в ПсковГУ, сообщил в эфире ПАИ-live проректор вуза по научной работе Тарас Антал.

Он отметил, что мероприятие планировалось провести 26 февраля, но оно перенесено на апрель или май. В форуме примут участие представители приграничных регионов России (Псковской, Брянской, Смоленской областей) и Белоруссии. Будет обсуждаться создание совместного научного консорциума, образовательных программ, конференций, а также сетевых научных лабораторий.

«Сейчас это, безусловно, актуально, так как образование и наука переходят в цифровой формат», - заметил проректор ПсковГУ. По его словам, это позволит повысить компетенции и эффективность вузов в научно-образовательной сфере.

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