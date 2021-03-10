ПсковГУ получил 8 млн рублей на подготовку образовательной программы для педагогов

17:34, 10 марта 2021, ПАИ

ПсковГУ получил 8 млн рублей на подготовку новой цифровой образовательной программы для педагогов со всей России, сообщила ректор университета Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live.

Она отметила, что сейчас программа находится на экспертизе, получено предварительное одобрение. Наталья Ильина добавила, что ведётся работа по созданию консорциума с белорусскими вузами и ассоциации российско-белорусских студентов. «Для ПсковГУ было мечтой получить госзадание, мы это сделали за очень короткий промежуток времени - за полгода», - заметила ректор.

Она заметила, что сейчас самое главное — это создать диссертационный совет. С учетом близости границы можно привлечь ученых Эстонии, Латвии, Белоруссии и организовать совет на базе зеркальных лабораторий.