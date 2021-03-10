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Учёные придумали, как преодолеть скорость света при космических полётах

Если скорость света преодолеют, то далёкие звёзды станут ближе. Фото yablyk.com

Астрофизик из Геттингенского университета Эрик Ленц предложил теоретическое решение для создания так называемых варп-двигателей, разгоняющих космические корабли до скоростей, превышающих скорость света. Об этом пишет РИА Новости. Такой двигатель, если он будет создан, позволит долететь до ближайшей звезды и вернуться обратно за считаные годы вместо десятков тысяч лет. Статья опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity.

Варп-двигатель, или двигатель искривления, – вымышленный элемент космических аппаратов, описанный во многих научно-фантастических произведениях. Предполагается, что звездолёты, оснащённые таким двигателем, перемещаются в пространстве со скоростью, превышающей скорость света, и таким образом преодолевают межзвёздные расстояния за приемлемое для одного поколения людей время.

Чисто теоретически такое сверхсветовое перемещение возможно, если создать перераспределение тёмной энергии в охватывающем корабль космическом пространстве, чтобы позади корабля был её избыток, а спереди – область отрицательной энергии. Но, во-первых, о тёмной энергии на сегодняшний день практически ничего не известно, а во-вторых, исходя из общей теории относительности Эйнштейна, перераспределение огромного количества гипотетических частиц материи, обладающей экзотическими свойствами, потребует гигантского количества энергии.

Новое исследование, проведённое в Геттингенском университете, позволяет обойти эти проблемы с помощью нового класса сверхбыстрых устойчивых одиночных волн – солитонов, созданных только за счёт источников с положительной энергией. Никаких «экзотических» отрицательных плотностей энергии для этого не требуется.
 

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