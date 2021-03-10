Учёные придумали, как преодолеть скорость света при космических полётах

23:57, 10 марта 2021, ПАИ

Астрофизик из Геттингенского университета Эрик Ленц предложил теоретическое решение для создания так называемых варп-двигателей, разгоняющих космические корабли до скоростей, превышающих скорость света. Об этом пишет РИА Новости. Такой двигатель, если он будет создан, позволит долететь до ближайшей звезды и вернуться обратно за считаные годы вместо десятков тысяч лет. Статья опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity.

Варп-двигатель, или двигатель искривления, – вымышленный элемент космических аппаратов, описанный во многих научно-фантастических произведениях. Предполагается, что звездолёты, оснащённые таким двигателем, перемещаются в пространстве со скоростью, превышающей скорость света, и таким образом преодолевают межзвёздные расстояния за приемлемое для одного поколения людей время.

Чисто теоретически такое сверхсветовое перемещение возможно, если создать перераспределение тёмной энергии в охватывающем корабль космическом пространстве, чтобы позади корабля был её избыток, а спереди – область отрицательной энергии. Но, во-первых, о тёмной энергии на сегодняшний день практически ничего не известно, а во-вторых, исходя из общей теории относительности Эйнштейна, перераспределение огромного количества гипотетических частиц материи, обладающей экзотическими свойствами, потребует гигантского количества энергии.

Новое исследование, проведённое в Геттингенском университете, позволяет обойти эти проблемы с помощью нового класса сверхбыстрых устойчивых одиночных волн – солитонов, созданных только за счёт источников с положительной энергией. Никаких «экзотических» отрицательных плотностей энергии для этого не требуется.

