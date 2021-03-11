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Общество

На концерт песочной анимации в Пскове раскуплены все билеты

В Пскове на концерт Губернаторского симфонического оркестра с песочной анимацией «Шехерезада», который состоится в БКЗ филармонии 18 марта, уже раскупили все билеты. Об этом заявила директор областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live 11 марта.

По словам Барышниковой, в мероприятии принимает участие мастер песочной анимации Мариинского театра Оксана Калинко, с которой филармония сотрудничает практически каждый год.

Кроме того, директор учреждения рассказала, что 21 марта в 11:00 в БКЗ состоится новый детский 45-минутный концерт — балет «Спящая красавица» с оркестром.

«16 марта к нам приезжают мастера хорового пения, очень красивый, именитый хор, который выступит под аккомпанемент нашего оркестра. Есть ещё билеты на ансамбль «Псков». Интерес очень высокий», – сказала Барышникова.

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