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Культура

Все на фестиваль – ПАИ-live с Елизаветой Барышниковой

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова стала гостьей ПАИ-live в четверг, 11 марта.

С 16 по 22 марта в БКЗ Псковской областной филармонии пройдёт 47-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Какая фишка фестиваля будет в этом году? Как идёт продажа билетов на фестиваль? Не пора ли в Псковской области создавать свой собственный профессиональный хор? Об этом и многом другом в эфире ПАИ-live рассказывает Елизавета Барышникова.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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