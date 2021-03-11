День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы

16:17, 11 марта 2021, ПАИ

Главный нефролог Псковской областной клинической больницы Лариса Жукова стала гостьей ПАИ-live 11 марта.

Ежегодно во второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. О том, что вредно для почек, как уберечь себя от нефрологических заболеваний и люди с какими заболеваниями находятся в группе риска, в эфире ПАИ-live в рамках совместного проекта Псковского агентства информации и Псковского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Значимые даты здравоохранения» рассказала Лариса Жукова.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.