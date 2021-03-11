Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином

15:15, 11 марта 2021, ПАИ

Руководитель молодёжного отдела Псковской епархии, настоятель церкви Святых Жен-мироносиц в Пскове отец Константин стал гостем ПАИ-live 11 марта.

В этом году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта. Но, как говорится, не всё коту Масленица, будет и Великий пост (как раз с 15 марта). Это и стало темой очередного выпуска ПАИ-live.

О том, что такое пост вообще и Великий в частности, почему это «вожделенный период», где черпать силы для духовного подвига и можно ли поститься частично, рассказывает отец Константин.