Жителей Псковской области предупреждают об уголовной ответственности за «обналичивание» маткапитала

15:53, 11 марта 2021, ПАИ

Отделение ПФР по Псковской области напоминает жителям региона, что «обналичивание» материнского капитала подлежит уголовному преследованию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, предложения по обналичиванию средств маткапитала регулярно появляются в рекламе на телевидении, радио, мелькают в соцсетях. При этом владельцы сертификата на материнский капитал (МСК) должны помнить, что, прибегая к услугам таких фирм, совершают уголовное преступление, за которое грозит наказание вплоть до лишения свободы.

В Пенсионном фонде напомнили, что материнский капитал перечисляется лицу, имеющему на него право, только в безналичной форме и только для определённых законом целей. К примеру, на эти средства можно улучшить жилищные условия, потратить их на образование детей, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию детей-инвалидов.

Исключение составляют оформление ежемесячной выплаты для семей с небольшим доходом, а также использование средств МСК на строительство индивидуального жилого дома. Других способов получения наличных средств из капитала закон не предусматривает.

Если владельцы сертификатов на материнский капитал обращаются к услугам сомнительных фирм, их действия оцениваются как недобросовестные и противозаконные, а также влекут потерю средств МСК. Чаще всего правоохранительные органы могут расценить это как мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору (статья 159.2 УК РФ). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Кроме того, Пенсионный фонд России вправе потребовать от нарушителей и соответствующее возмещение.

Единый телефон горячей линии ОПФР: 8-800-600-01-76.