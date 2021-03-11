В чём польза Великого поста, рассказал настоятель псковского храма

16:07, 11 марта 2021, ПАИ

В чём польза Великого поста, рассказал в эфире ПАИ-live руководитель молодёжного отдела Псковской епархии, настоятель церкви Святых Жен-мироносиц в Пскове отец Константин.

«Допустим, настанет война, закроются магазины, начнутся перебои с продовольствием, потом настанет голод. А христианин уже привык поститься, для него пост – это нечто органичное, естественное, то есть умеренное, сдержанное отношение к пище. И если у вас есть этот опыт, вам гораздо легче будет пережить эти тяготы и невзгоды. В блокадном Ленинграде среди подлинно верующих людей, которые всегда соблюдали церковный пост, смертность была гораздо меньше, потому что, в принципе, рацион Великого поста для них был незначительно более богат, чем блокадный рацион», – отметил отец Константин.

Также он подчеркнул, что главная задача поста – сделать людей свободными от страстей, освободить их максимально, насколько это возможно, очистить их от ненужной коросты, ржавчины, которая постоянно покрывает душу.

«Не надо думать, что пост – это какое-то тяжёлое испытание, чёрное, мрачное. Наоборот, это очень светлое время, духовно светлое. Чаще всего за вниманием, за сосредоточением и серьезностью кроется глубина, а за чем-то лёгким, воздушным, как у нас сейчас принято всем улыбаться, жить безответственно по отношению к себе и к окружающим, – за этим не кроется никакой глубины и содержания», – сказал отец Константин.

Напомним, что Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта до 1 мая.