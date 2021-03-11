Сосулька упала на голову 13-летнему подростку в Пскове

16:09, 11 марта 2021, ПАИ

Сосулька упала на голову 13-летнему подростку в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Из-за начавшейся оттепели сосулька рухнула с крыши Псковского колледжа профессиональных технологий на улице Леона Поземского, 122.

Ребенок получил травму головы. Его заметили студенты колледжа, которые отвели мальчика в здание. Первую помощь ему оказали сотрудники учебного заведения. Они же вызвали бригаду скорой помощи. Мальчик госпитализирован.

Очевидцы сообщают, что пострадавший вместе с друзьями играл рядом и во время игры они пытались сбивать сосульки с дерева. Как только одна из них упала с крыши, друзья подростка сбежали с места происшествия.