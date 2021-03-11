Госпитализацию с проблемами почек в Псковской области проводят только по экстренным показаниям

17:18, 11 марта 2021, ПАИ

В Псковской области из-за пандемии коронавируса госпитализацию пациентов с проблемами почек проводят только по экстренным показаниям, поскольку перепрофилирование коечного фонда существенно сократило количество коек областной больницы. Об этом заявила главный нефролог Псковской областной клинической больницы Лариса Жукова в эфире ПАИ-live 11 марта.

По её словам, что касается заместительной почечной терапии, на программный гемодиализ сейчас очереди в медучреждении нет.

«А что касается трансплантации почек, то всегда был и остается дефицит донорских органов. Трансплантация почки не так доступна, как хотелось бы нам и хотелось бы нашим пациентам. В федеральных клиниках любой из наших пациентов, кто находится на программном гемодиализе, может туда обратиться, его поставят на очередь, он должен будет каждый месяц приезжать туда для осмотра и для сдачи анализов. Но сколько он будет стоять на этой очереди – это уже другой вопрос», – добавила собеседница агентства.