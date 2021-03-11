Что поможет избежать болезни почек, рассказала псковский врач

17:00, 11 марта 2021, ПАИ

Главный нефролог Псковской областной клинической больницы Лариса Жукова в эфире ПАИ-live 11 марта рассказала, что поможет избежать болезни почек.

По её словам, это умеренность во всём, здоровый образ жизни, «никаких излишеств и контроль за своим здоровьем».

«Наверное, точно такие же советы даст врач любой специальности. В условиях дефицита ресурсов здравоохранения, с которым, наверное, все сталкиваются, каждый из нас должен стать для себя немножко врачом», – заключила собеседница агентства.