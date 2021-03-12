33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии

07:11, 12 марта 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 33 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 94 жителей, выздоровели 129 человек. Всего с начала пандемии после коронавируса выздоровели 21 973 человек. Михаил Ведерников подчеркнул, что смертность от COVID-19 продолжает расти и отметил, что эту тенденцию объяснит в очередном еженедельном обращении к жителям.