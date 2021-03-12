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Общество

Во всех соединениях ВДВ России появятся подразделения беспилотной авиации

Фото ПАИ

Подразделения беспилотной авиации появятся во всех соединениях ВДВ России. Это позволит усилить боевые возможности ВДВ, пишет газета «Известия».

Завершить формирование беспилотной авиации планируется до конца текущего года. Сроки могут сдвигаться из-за темпов поставки аппаратов. В составе каждой воздушно-десантной и десантно-штурмовой дивизии, а также в отдельных бригадах появятся роты дронов.

Военный эксперт Виктор Мураховский подчеркнул, что в последнее время ВДВ используют не как парашютно-десантные части, а как мобильные силы, которые способны действовать в разных ситуациях.

Воздушная разведка позволит более точно определить расположение сил и огневых средств противника, а также проследить за его маневрами.

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