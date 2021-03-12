Продукты пыталась украсть псковичка из магазина на Рижском проспекте

11:04, 12 марта 2021, ПАИ

11 марта сотрудники вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданку, которая совершила кражу из магазина. Девушка, находясь в магазине на Рижском проспекте, украла продукты на 1800 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Правоохранители задержали 18-летнюю гражданку и передали её в территориальный отдел полиции.