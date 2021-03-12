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Общество

Шесть районов Псковской области присоединятся к международной акции «Сад памяти»

К международной акции «Сад памяти» присоединятся шесть районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе области.

Бежаницкий, Гдовский, Усвятский, Невельский, Порховский и Себежский районы подали заявки для участия в международной акции «Сад памяти». На территории этих муниципалитетов в память о соотечественниках, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, планируется высадить сосны, березы и ели — всего около 500 деревьев. Площадь высадки составит порядка 400 квадратных метров.

Общероссийский старт акции назначен на 18 марта. В Псковской области посадки начнутся в апреле, исходя из климатических условий.

До конца марта заявить об участии в мероприятии могут и другие районы Псковской области. Кроме того, поддержать акцию, посвященную памяти павших в годы войны, может и каждый житель региона. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке и, выложив фото, внести данные на единую карту акции садпамяти2021.рф. Можно также нарисовать Сад памяти и выложить публикацию с семейной историей в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Цель акции «Сад памяти» — высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

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