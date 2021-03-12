Порядка 100 псковских волонтеров вошли в штаб по поддержке голосования за объекты благоустройства

12:39, 12 марта 2021, ПАИ

Порядка 100 волонтёров из Псковской области зарегистрировались на общероссийское голосование за объекты благоустройства общественных пространств. Набор добровольцев продолжается на официальном сайте проекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

С 26 апреля по 30 мая во всех субъектах РФ состоится голосование за список первоочередных территорий для благоустройства. Каждый гражданин России старше 14 лет сможет отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Волонтерам предстоит информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Добровольцы будут помогать зарегистрироваться на платформе и проголосовать.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Основной задачей является преображение вида российских городов, чтобы они стали комфортнее для жителей. Всё это даст новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Списки первоочередных территорий для благоустройства в своем городе будут определены на сайте za.gorodsreda.ru.

За 4 года уже было благоустроено свыше 81 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализовано более 160 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках федерального проекта граждане вовлекаются в принятие решений по вопросам благоустройства. Планируется, что к 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.