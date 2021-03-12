Темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области выше среднероссийского показателя

14:57, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской области темпы вакцинации от коронавируса выше среднероссийского показателя. Об этом рассказала первый вице-губернатор Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

По словам Веры Емельяновой, тема вакцинации от коронавируса отслеживается практически ежедневно.

«Мы приближаемся к отметке 20 тысяч человек, которые уже фактически провакцинировались, и это составляет 85 %», – отметила Емельянова.

Вера Емельянова напомнила, что в регионе работает 32 прививочных пункта.

«При получении больших партий дополнительных вакцин количество будет расти, что позволит обеспечить большую безопасность населения и сформировать коллективный иммунитет в установленном порядке и в установленные сроки», – отметила Емельянова.

Сейчас пункты вакцинации открываются на общественных пространствах, в крупных торговых центрах, а также начинают работу мобильные ФАПы.