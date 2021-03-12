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Общество

Более 130 тысяч рублей заплатила великолукская организация за незаконное использование персонажей мультфильма «Три кота»

В Великих Луках приставы взыскали с юридического лица компенсацию за нарушение исключительных прав на ряд произведений изобразительного искусства: изображение персонажей «Карамелька», «Коржик», «Компот», «Мама», «Папа» и Robocar Poli. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Судебный приказ в отношении юридического лица поступил из Арбитражного суда Псковской области. По решению суда необходимо было взыскать компенсацию за каждое нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства: изображение логотипа «Три кота», а также изображение персонажей «Карамелька», «Коржик», «Компот», «Мама», «Папа», изображение персонажей Robocar Poli. Общая сумма компенсации составила 135 200 рублей.

Руководство организации предупредили о мерах принудительного исполнения, включая арест имущества организации. В итоге организация погасила свою задолженность в полном объеме.  

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